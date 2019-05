Offenburg – Unfall im Kreisverkehr

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine Citroen-Lenkerin hat am Donnerstagmorgen bei der Einfahrt in den Kreisverkehr, bei der Messe in der Schutterwälder Straße, einer bereits im Kreisel befindlichen Rollerfahrerin die Vorfahrt genommen, sodass diese stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Zu einer Berührung zwischen der 23 Jahre alten Autofahrerin und der 54-jährigen Zweirad-Lenkerin ist es nicht gekommen. Durch das sich gegen 7 Uhr zugetragene Malheur ist am Roller ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden.

