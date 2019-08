Motordrache kippt beim Landen um, Pilot wird leicht verletzt

Anzeige

Ein Unfall mit einem Ultraleichtflugzeug beschäftigte Feuerwehr und Polizei in Offenburg am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr.

Auf dem Flugplatz in Offenburg kippte ein Motordrache bei der Landung um. Der Pilot war laut Feuerwehr zunächst in seinem Gurt in der offenen Kanzel gefangen, konnte sich jedoch vor Eintreffen der Hilfskräfte selbst befreien. Er wurde durch den Unfallmechanismus glücklicherweise nur leicht am Arm verletzt und erlitt Schürfwunden.

Bodenpersonal und Zeugen stellten den Flieger, der einem Drachen mit Fahrgestell ähnlich sieht, wieder auf die Räder. Am Fluggerät entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro.

Die alarmierten Rettungskräfte mussten vor Ort schließlich noch eine kleine Ölpfütze auf der Landebahn beseitigen. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit fünf Fahrzeugen eine knappe Stunde vor Ort.

pol/fw