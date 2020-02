Offenburg – Unfall zieht Anzeige nach sich

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem Unfall auf der Verlängerung der Freiherr-von-Neveu-Straße, bei dem drei Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt wurden, muss sich ein 24-Jähriger nun unter anderem einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen. Der Fahrer eines VW war am Sonntagnachmittag gegen 14:50 Uhr von Windschläg kommend in Richtung Willstätt-Sand, in einer leichten Rechtskurve in den Grünstreifen geraten. Das Fahrzeug geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW einer 24-Jährigen. Beide Pkw wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.500 Euro.

