Offenburg – Unfallflucht an der Ecke Haupt- / Rheinstraße

Offenburg (ots) – Am Samstag, 08.06.2019, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 05:30 – 16:30 Uhr mutmaßlich beim Ein-/Ausparken gegen den hinteren Stoßfänger eines schwarzen Opel Insignia, welcher auf den öffentlichen Parkplätzen an der Hauptstraße Ecke Rheinstraße abgestellt gewesen war; der Parkplatz befindet sich in Höhe der Firma Point S. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg, T. 0781 21-2200, in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4292710