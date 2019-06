Offenburg – Unfallflucht / Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein noch unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend bei einem Schnellimbiss in der Okenstraße einen Verkehrsunfall verursacht und danach das Weite gesucht. Der Zweiradlenker war nach ersten Erkenntnissen kurz nach 19 Uhr gegen die rückwärtige Beleuchtungseinrichtung eines Mercedes geraten und verursachte so einen Schaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher wird als etwa 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas und war auf einem grün-schwarzen Mountainbike unterwegs. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

