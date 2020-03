Offenburg – Unsanfte Landung

Anzeige

Offenburg (ots) – Vermutlich sorgte ein Fahrfehler am Mittwochnachmittag dafür, dass eine Fahrradfahrerin stürzte und sich am Kopf verletzte. Die 67-Jährige geriet, beim Versuch auf den Gehweg zu fahren, mit dem Vorderrad ihres Velos gegen den Bordstein in der Prinz-Eugen-Straße und kam offenbar hierdurch zu Fall. Die Dame zog sich durch den Sturz eine Platzwunde zu. Sie wurde vor Ort durch Rettungssanitäter erstversorgt und benötigte keine weitere medizinische Versorgung. Das Zweirad weist einen Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro auf.

/ms

