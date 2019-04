Offenburg – Unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Offenburg (ots) – Gleich zwei Fahrzeugführer mussten nach Verkehrskontrollen in der Nacht von Sonntag auf Montag Blut abgeben und müssen nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Die Fahrerin eines VW wurde von Beamten des Polizeireviers Offenburg in der Schutterwälder Straße kontrolliert, als ein Atemalkoholtest einen Wert über einem Promille anzeigte. Ein in der Heinrich-Hertz-Straße kontrollierter Mercedesfahrer brachte es auf knapp 1,4 Promille. Ihn erwartet außerdem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /ma

