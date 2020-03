Offenburg – Unter Amphetamin am Steuer

Anzeige

Offenburg (ots) – Mit einer Anzeige endete am frühen Mittwochmorgen die Fahrt eines 36 Jahre alten Mannes in der Schutterwälder Straße. Gegen 0:40 Uhr wurde der Mann am Steuer seines Opel durch Beamte des Polizeireviers Offenburg kontrolliert. Diese mussten dabei feststellen, dass der Autofahrer offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urintest erhärtete den Verdacht und zeigte Amphetaminkonsum an. Ein Bluttest soll hierzu nun endgültige Sicherheit erbringen. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und der Mann sieht nun den entsprechenden Konsequenzen entgegen.

