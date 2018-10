Offenburg – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Anzeige

Offenburg (ots) – Beamte des Polizeireviers Offenburg mussten am späten Sonntagabend die Ausfahrt eines 21 Jahre alten Skoda-Lenkers beenden. Der Mann wurde gegen 23.40 Uhr in der Platanenallee mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines in Tschechien zugelassenen Wagens ertappt. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwartet den Mann ein Fahrverbot auf deutschen Straßen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4100444