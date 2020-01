Offenburg – Unverschlossene Autos im Visier

Anzeige

Offenburg (ots) – Gleich an zwei Autos wurden Unbekannte am Dienstag fündig und entwendeten aus den unverschlossenen Fahrzeugen Gegenstände. In der Rammersweierstraße entwendete ein Langfinger zwischen 14 Uhr und 16 Uhr aus einem abgestellten Golf eine hochwertige Winterjacke samt darin befindlichen Ausweisdokumenten. Nur kurz wollte im zweiten Fall dagegen eine Frau in der Teichstraße ihre Einkäufe ins Haus bringen und musste bei der Rückkehr an ihr Auto feststellen, dass ihre Handtasche entwendet wurde. Nachdem sie gegen 17 Uhr ihren Renault unverschlossen zurückließ, nutzte ein unbekannter Langfinger die Gunst der Stunde und entwendete die Handtasche vom Rücksitz. In beiden Fällen haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen. Ob verschlossen oder unverschlossen: Ein Auto bietet keinen ausreichenden Schutz vor Langfingern.

