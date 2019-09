Offenburg – Verkehrsunfall mit Linienbus

Anzeige

Offenburg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochvormittag auf der Kinzigbrücke (B 3) wurden nach ersten Erkenntnissen fünf Insassen eines Linienbusses leicht verletzt. Nach derzeitigem Sachstand dürfte es kurz vor 11 Uhr im Zuge eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels zu einer Kollision zwischen dem Bus und dem Fiat einer älteren Dame gekommen sein. Beamte des Polizeireviers Offenburg und der Verkehrspolizei sind aktuell am Unfallort. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

