Offenburg – Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht!

Offenburg (ots) – Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr versuchte sich ein Fahrzeugführer eines schwarzen BMW einer Kontrolle der Polizei in Offenburg zu entziehen. Der Fahrer des BMW erregte die Aufmerksamkeit der Beamten im Bereich der Helmholtzstraße / Haselwanderstraße durch seine zügige Fahrweise, die selbst zu einem Schlingern des Fahrzeughecks führte. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und entfernte sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung diverser Verkehrsregeln der angedachten Kontrolle. Hierbei passierte der Fahrzeugführer unter anderem die Straßburger Straße, Okenstraße und bewegte sich weiter in Richtung Innenstadt von Offenburg. Das Fahrzeug überquerte Parkplätze von Einkaufsmärkten, wo sich ebenso wie in den angrenzenden Straßen zu dieser Zeit Fußgänger und weitere Verkehrsteilnehmer bewegten. Zeitweise bestand durch die Streifenbesatzung kein Sichtkontakt mehr zu dem flüchtenden Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich Poststraße / Philipp-Reis-Straße kam es zu einer Kollision zwischen dem BMW und einem Ford. Die Fahrerin des Ford wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und mussten durch Bergungsunternehmen abtransportiert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei derzeit auf circa 30 000 EUR geschätzt, da neben den Fahrzeugen auch umliegende Gebäude bzw. Bauwerke beschädigt wurden. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Personen, welche gegebenenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden. /BALG

