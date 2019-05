Offenburg – Verletzte nach Missachten einer Stoppstelle

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Montag gegen 21:15 Uhr ereignete sich an der Einmündung des Krefzenwegs in die Moltkestraße ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen die Stoppstelle am Krefzenweg überfahren und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Peugeot einer 58-Jährigen. Diese wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Beamten des Polizeireviers Offenburg ein wirtschaftlicher Totalschaden. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. /ag

