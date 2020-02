Offenburg – Verletzter Arbeiter

Anzeige

Offenburg (ots) – Bei einem Arbeitsunfall zog sich am Dienstagnachmittag ein 22 Jahre alter Mann in der Edekastraße so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Verletzte und sein Kollege waren gegen 16:35 Uhr als Klimatechniker einer Fremdfirma bei einem dort ansässigen Unternehmen tätig, wobei der 22-Jährige in einem Arbeitskorb eines Staplers in etwa fünf Meter Höhe arbeitete. Sein zwei Jahre älterer Kollege sollte ihn nach Abschluss der Tätigkeiten herablassen. Dabei wurde der Mann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen einer Strebe eines Schwerlastregals und dem Arbeitskorb eingeklemmt. Ob bei dem Vorgang gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg und der zuständigen Berufsgenossenschaft.

