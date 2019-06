Offenburg – Vermisst und Wiedergefunden

Anzeige

Offenburg (ots) – Der Besitzer eines Fahrrads konnte am Dienstagvormittag vermutlich seinen Augen nicht trauen, als er sein eine Woche zuvor als gestohlen gemeldetes Zweirad vor einem Einkaufszentrum in der Okenstraße entdeckte. Weil der Senior sich als Besitzer des Velos ausweisen konnte, entfernten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg das angebrachte Schloss und übergaben es an den rechtmäßigen Besitzer. Ein außerdem mit demselben Schloss gesichertes rotes Jugendrad wurde durch die Beamten sichergestellt. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4289749