Offenburg – Versuchte räuberische Erpressung / Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat am Sonntagabend versucht, eine Angestellte in einer Tankstelle in der Okenstraße zu überfallen. Nach derzeitigem Sachstand soll der Maskierte gegen 22.24 Uhr unter Vorhalt eines noch unbekannten Gegenstandes auf die Frau zugegangen sein und hierbei mit ausländischem Akzent die Herausgabe des Kasseninhaltes verlangt haben. Da die couragierte Mitarbeiterin den Forderungen nicht nachkam und es dem Unbekannten selbstständig nicht gelang, an das ersehnte Bare heranzukommen, suchte er kurz darauf das Weite. Die anschließende Fahndung nach dem Mann, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, blieb bislang ohne den erhofften Erfolg. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung eingeleitet und sind nun auf der Suche nach Zeugen.

Der Täter wird als schlank, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und Mitte 30 Jahre alt beschrieben. Er soll mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint und stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4490024 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4490024