Offenburg – Verwirrt

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte der psychische Ausnahmezustand einer Mitte 30 Jahre alten Frau am Montagmittag die Polizei auf den Plan gerufen haben. Nach aktuellem Sachstand soll diese gegen 14.15 Uhr zunächst eine Wohnung im Eschenweg betreten und hier nach einer kurzen Rangelei mit einem Senior einen Schlüssel entwendet haben. Der Schlüsselbund konnte wenig später in der Nähe wieder aufgefunden werden. Später schlug die Verwirrte in einer Kindertageseinrichtung im Vogelbeerweg auf. Hier forderte sie von einer Mutter abermals die Herausgabe eines Schlüssels. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Mann kam der überrumpelten Mutter zu Hilfe und hielt die Verwirrte bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Offenburg in Schacht. Die mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Mittdreißigerin wurde letztlich in eine Spezialklinik gebracht

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4290961