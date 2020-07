Offenburg – Video führt zu Verkehrsunfall, Geschädigte gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein aktuell in sozialen Medien kursierendes Video führte Beamte des Polizeireviers Offenburg nun zu einem Verkehrsunfall, der sich offenbar am Dienstag vor einer Woche (30.06.2020) ereignet hat. Die Lenkerin des auf dem Video gezeigten Kleinwagens mit luftleerem Vorderreifen und Beschädigungen an der Front konnte mittlerweile ausfindig gemacht werden. Sie gab an, zu dem Zeitpunkt gesundheitliche Probleme gehabt zu haben. Die Frau hatte den Wagen an genanntem Dienstag scheinbar gegen 16:10 Uhr von Ohlsbach in die Offenburger Südoststadt gefahren. Woher die offenbar an diesem Tag entstandenen Beschädigungen am Wagen der Frau stammen, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen oder mögliche Geschädigte deshalb, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden. /ma

