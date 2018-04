Offenburg – Von der Sonne geblendet

Offenburg (ots) – Geblendet durch die Frühlingssonne, kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall an einer Ampel am Offenburger Ei. Ein 32-jähriger Renault-Lenker verließ gegen 19:20 Uhr aus Richtung Freiburg kommend die A5 an der Anschlussstelle Offenburg, um weiter in Richtung Goldscheuer zu fahren. An der Ampelanlage auf Höhe der Abfahrt aus Richtung Karlsruhe übersah er vermutlich das Rotlicht aufgrund der tiefstehenden Sonne. Von rechts kam jedoch zu diesem Zeitpunkt ein BMW, welcher bei „Grün“ losgefahren war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3921256