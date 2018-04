Offenburg – Von Leiter gefallen

Offenburg (ots) – Der Sturz von einer Leiter aus knapp 2,5 Metern Höhe hat heute Vormittag zu schweren Verletzungen bei einem 38 Jahre alten Arbeiter geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann kurz vor 11 Uhr bei der Verlegung von Kabeln an der Decke in einem Gebäude der Okenstraße ohne Fremdverschulden das Gleichgewicht verloren. Nach einer notärztlichen Behandlung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

