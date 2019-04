Offenburg – Waffen und Drogen aufgefunden

Anzeige

Offenburg (ots) –

Das Auffinden von einem kleinen Waffenarsenal sowie über 20 Gramm Haschisch zieht für einen 22 Jahre alten Mann nun Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz nach sich. Bei einer Überprüfung am Donnerstagmittag in der Lise-Meitner-Straße stießen städtische Mitarbeiter im Zimmer des 22-Jährigen auf das Rauschgift und riefen Beamte des Polizeireviers Offenburg hinzu. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten neben Drogenutensilien auch diverse verbotene Waffen, wie eine Schreckschusspistole, einen Schlagring, ein Wurf- und Butterflymesser, aber auch ein beidseitig geschliffenes Messer. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die bislang erfolgten Recherchen der Ermittler deuten auf weitere Straftaten des 22-Jährigen gegen das Betäubungsmittelrecht hin. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der kooperative junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

