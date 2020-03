Offenburg, Waltersweier – Fahrzeug brennt aus

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Audi geriet am Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr im Mattenweg aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand. Der Eigentümer des Autos wachte durch einen lauten Knall auf und stellte fest, dass sein im Hof stehender Audi bereits in Vollbrand stand. Die freiwillige Feuerwehr aus Waltersweier löschte den Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch den Brand entstand außerdem ein Schaden an zwei Garagentoren. Die Schadenshöhe beträgt mindestens circa 4.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

