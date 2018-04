Offenburg, Waltersweier – Schuppen aufgebrochen

Offenburg (ots) – Ein noch Unbekannter war am vergangenen Wochenende in einen Geräteschuppen in der Straße `In der Spöck´ eingebrochen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drang der Langfinger gewaltsam ein und entwendete Gartengeräte im Wert von mehreren hundert Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3917568