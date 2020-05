Offenburg, Waltersweier – Schwerer Unfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin kam es am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr in der Römerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet die Fahrradfahrerin unter einen Unimog, der bei Mäharbeiten zurückgesetzt und die 51-Jährige hierbei erfasst hatte. Derzeit gehen die Beamten der Verkehrspolizei in Offenburg davon aus, dass der unter Schock stehende Fahrer des Mähfahrzeuges die Radfahrerin übersehen hatte. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

