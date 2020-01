Offenburg – „Wer andern eine Grube gräbt, …“

Anzeige

Offenburg (ots) – Der gut gemeinte Hinweis eines 25 Jahre alten Mannes am heutigen Dienstagmorgen an die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurde dem Tippgeber wenig später zum eigenen Verhängnis. Der Anrufer teilte den Ermittlern gegen 5.30 Uhr mit, dass in seiner Wohngemeinschaft in der Wilhelmstraße ein mit Haftbefehl gesuchter 19-Jähriger untergetaucht sei. Die Polizeibeamten rückten aus und konnten den zur Festnahme ausgeschriebenen Heranwachsenden tatsächlich antreffen und vorläufig festnehmen. Wie den Ermittlern jedoch ebenfalls bekannt war, wurde auch der hinweisgebende Mittzwanziger behördlich gesucht, weshalb auch bei ihm die Handschellen klickten.

Während Letzterer gegen eine Zahlung eines vierstelligen Betrags die anstehende Haft abwenden konnte, wird der 19-Jährige im Verlauf des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich bis dahin in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers.

