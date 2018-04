Offenburg – Widerwillig

Offenburg (ots) – Wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand sich ein 48-Jähriger, als zu dessen Ruhigstellung in der Nacht auf Mittwoch mehrere Polizeieinsatzkräfte vonnöten waren. Gegen 3:45 Uhr wurde von einer sozialen Hilfseinrichtung in der Kronenstraße eine randalierende Person gemeldet. Der Mann zeigte sich nach Eintreffen der Ordnungshüter aggressiv und war augenscheinlich alkoholisiert. Mit viel Mühe und unter starkem Protest konnte der 48-Jährige schließlich in eine Fachklinik gebracht werden.

