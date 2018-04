Offenburg, Windschläg – Einbruch in Schule

Offenburg (ots) – Indem sie mit einem Gullydeckel ein Fenster einwarf, verschaffte sich eine Gruppe von Unbekannten Zutritt zu einem Schulgebäude in der Alemannenstraße. Bevor am Montagmorgen der Schulbetrieb aufgenommen wurde, mussten die Bediensteten der Einrichtung feststellen, dass in der Nacht sowohl die Tür zum Lehrerzimmer, als auch die zum Rektorat aufgehebelt und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden nur ein Beamer und eine geringe Summe Bargeld entwendet. Wie hoch der Sachschaden ist, bleibt noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

