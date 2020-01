Offenburg – Wohnungseinbruch

Anzeige

Offenburg (ots) – Durch Aufdrücken eines nicht vollkommen geschlossenen Fensters verschafften sich bisher Unbekannte am Wochenende zwischen Freitag 15:50 Uhr und Sonntag 17:30 Uhr Zugang in eine Wohnung in der Zähringerstraße. Dort durchwühlten die ungebetenen Besucher mehrere Zimmer und konnten dabei einen Laptop sowie einen Fernseher entwenden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl.

