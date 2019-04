Offenburg, Zell-Weierbach – Mülltonnen in Brand gesetzt

Anzeige

Offenburg, Zell-Weierbach (ots) – Der Brand von drei Mülltonnen konnte am Ostermontag gegen 20:50 Uhr durch das beherzte Eingreifen mehrerer Anwohner in der Straße ‚An der Säge‘ schnell wieder gelöscht werden. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlosssen werden. /sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4251852