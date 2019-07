Offenburg – Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Montagmittag kam es in der Marlenerstraße zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Während sich die 66-jährige Autobesitzerin in einem Discounter befand, wurde das Rücklicht des Fahrzeugs beschädigt sowie mehrere Kratzer neben dem Tankdeckel verursacht. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 2.000 Euro. Die ältere Dame erstattete auf dem Polizeirevier Offenburg Anzeige. Hinweise von Zeugen, welche den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden unter der Telefonnummer: 0781/21-2200 entgegengenommen. /gü

