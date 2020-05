Offenburg – Zeugen zu Einbruch gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag 12 Uhr und Montag 7:15 Uhr kam es in der Moltkestraße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein städtisches Gebäude. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte zunächst die Eingangstür zum Keller des Anwesens auf. Nach dem Aufhebeln weiterer Türen gelangte/-n der oder die Eindringlinge im Erdgeschoss in einen Büroraum. Dort wurde erfolglos versucht einen Tresor aufzuflexen. Das Flexen muss erheblichen Lärm verursacht haben. Die Beamten der Kriminalpolizei in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer, 0781 21-2810. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4588662 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4588662