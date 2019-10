Offenburg – Zeugen zu Streit auf Parkplatz gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Polizei in Offenburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 15:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Edekastraße zugetragen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte ein zunächst verbal geführter Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde zumindest ein Kontrahent im Gesicht verletzt und überdies ein Auto leicht beschädigt. Dem Ganzen soll eine Verkehrssituation zwischen den Streithähnen vorausgegangen sein, die möglicherweise der Anlass des Disputs war. Hinweise werden unter Telefon: 0781 21-2200 an das Polizeirevier Offenburg erbeten.

