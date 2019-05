Offenburg – Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem handfesten Disput am Sonntagnachmittag im Bereich des Skater-Parks am Gifizsee sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 24 Jahre alter Skateboarder kurz vor 17 Uhr mit einem circa 35 Jahre alten Mann in Streit geraten sein. Hierbei soll der Unbekannte dem Mittzwanziger einen Faustschlag verpasst haben. Der Angreifer soll mit einem schwarzen Tanktop und einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Er trug einen Kurzhaarschnitt und war stark an Armen, Hals und Nacken tätowiert. Er soll nach der Auseinandersetzung mit einem weißen Hund davongelaufen sein, bei dem es sich möglicherweise um einen sogenannten „American Stafford“ gehandelt haben könnte. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

