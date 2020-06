Offenburg – Zeugenaufruf nach Kollision an Fußgängerüberweg

Anzeige

Offenburg (ots) – Nachdem es am Dienstag an einem Fußgängerüberweg in der Ortenbergerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem noch unbekannten Autofahrer kam, sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 8 Jahre alte Junge die Straße gegen 14:05 Uhr auf seinem Fahrrad überqueren, als der aus Richtung Ortenberg kommende Fahrer eines dunkelroten Fahrzeugs mit dem Vorderrad des Velos zusammenstieß und das Kind so zu Fall kam. Während der mutmaßliche Unfallverursacher sich ohne anzuhalten aus dem Staub gemacht haben soll, nahm ein anwesendes Familienmitglied den durch den Sturz leicht verletzten Jungen in Obhut. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegengenommen. /ma

