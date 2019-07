Offenburg – Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Freitagmorgen, zwischen 05:30 Uhr und 08:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw Daimler-Benz ein. Anschließend entwendete der Täter mehrere Gegenstände aus dem Pkw. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt vor dem Anwesen Akeleiweg 7 in Offenburg geparkt. Sowohl der entstandene Diebstahlsschaden als auch der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Rufnummer 0781212200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4333899