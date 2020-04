Offenburg, Zunsweier – Auf Fahrbahn gelaufen, Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Vermutlich in der Absicht sich das Leben zu nehmen betrat am vergangenen Donnerstag ein Mann, zwischen 07:10 Uhr und 07:20 Uhr, die Fahrbahn der Bundesstraße 33 in Höhe des Möschlesee. Ein herannahender Lastwagen mit Anhänger konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Notbremsung verhindern. Hierdurch kam der Lastwagen quer zur Fahrbahn zum Stehen. In der Folge konnten ein grauer Transporter und ein weiter Pkw ebenfalls durch Notbremsungen einen Zusammenstoß vermeiden. Nachdem er sich zunächst unerkannt entfernte konnte der Verursacher bei der anschließenden Fahndung im Bereich des Möschlesee aufgegriffen werden. Die Beamten des Polizeiposten Hohberg haben die Ermittlungen übernommen und bitten nun die Fahrer des grauen Transporters und des Lastwagens sich unter der Telefonnummer 07808/9148-0 zu melden. /kfm

