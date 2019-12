Offenburg Zunsweier, B33 – Tannenbaum verloren? Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine Autofahrerin war am Dienstag auf der B33 von Offenburg kommend in Richtung Gengenbach unterwegs. Gegen 17.30 Uhr überfuhr sie auf Höhe Zunsweier einen auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum, der offenbar kurz zuvor als Ladung verloren gegangen sein dürfte. Hierbei trug sie am Wagen einen Schaden von mehreren Hundert Euro davon. Wer in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise geben kann oder ebenfalls geschädigt wurde, wird unter der Telefonnummer 07808 914815 um Kontaktaufnahme mit dem ermittelnden Beamten des Polizeipostens Hohberg gebeten. Wer kann Angaben zu einem silbernen Geländewagen samt Anhänger machen, welcher der Geschädigten unmittelbar nach dem Vorfall in der Nähe des liegen gebliebenen Gehölzes aufgefallen war?

