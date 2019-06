Offenburg, Zunsweier – Kradfahrer contra Auto, Zeugenaufruf

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine 49-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17:20 Uhr mit ihrem Skoda die Michael-Armbruster-Straße von Zunsweier in Richtung Ortenberg. Als sie an einem geparkten Auto vorbeifuhr, soll ein bislang unbekannter, entgegenkommender Krad-Fahrer, der sich nach Angaben der Autofahrerin zuvor noch in sicherer Entfernung befunden haben soll, beschleunigt haben. Als die Geschädigte wieder einscherte, befand sich der Kradfahrer auf gleicher Höhe und schlug beim Passieren während der Fahrt mit seiner linken Faust gegen den linken Außenspiegel der Geschädigten, wodurch der obere Teil des Spiegelgehäuses sowie das Spiegelglas abbrachen. Der Fahrer setzte seine Fahrt unmittelbar fort. Das Kennzeichen des Zweirads konnte die Geschädigte nicht ablesen. Es soll sich um ein schwarzes Motorrad gehandelt haben, der Lenker soll einen schwarzen Helm getragen haben. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise unter Telefon: 0781 21-2200. /nb /ag

