Offenburg, Zunsweier – Roller gestohlen und beschädigt, Zeugen gesucht

Offenburg, Zunsweier (ots) – Ein unbekannter Dieb hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen blauen Roller der Marke ‚Standart Motor‘ im Wert von circa 500 Euro aus der Michael-Armbruster-Straße gestohlen. Das Zweirad konnte am Sonntagmorgen in der Franz-Philipp-Straße aufgefunden und mittlerweile dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Ferner hat sich in derselben Nacht ein Ganove in der Geroldsecker Straße an einem weiteren Kleinkraftrad zu schaffen gemacht. Das Gefährt konnte am Sonntagabend, etwa 30 Meter vom ursprünglichen Abstellort entfernt, mit diversen Schäden, allerdings ohne Aufbruchspuren, vorgefunden und sichergestellt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 07808 9148-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Hohberg in Verbindung zu setzen.

