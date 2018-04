Offenburg – Zur gleichen Zeit

Offenburg (ots) – Gleich zwei Autofahrer müssen seit dem frühen Donnerstagmorgen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Bußgeldern und Fahrverboten rechnen. Der 35 Jahre alte Lenker eines Jeep wurde gegen 3 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von etwa 0,6 Promille. Zur gleichen Zeit wurde ein 22-jähriger Renault-Lenker in der Marlenerstraße von Beamten des Polizeireviers in Offenburg kontrolliert. Auch er führte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test bescheinigte ihm einen Wert von etwa 0,8 Promille.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3927540