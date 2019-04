Offenburg – Zusammengestoßen

Anzeige

Offenburg (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Mittwochnachmittag in der Moltkestraße wurden beide Velo-Lenker verletzt. Eine 54-Jährige bog nach ersten Erkenntnissen gegen 16.20 Uhr von einem Grundstück kommend auf den dortigen Radweg ein und dürfte hierbei einen 19-jährigen Zweiradlenker übersehen haben. Die Frau musste später durch alarmierte Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen übernommen.

