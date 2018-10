Ohlsbach – Geborstener Heizkessel

Anzeige

Ohlsbach (ots) – Ein geborstener Heizkessel hat am Mittwochabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Hauptstraße geführt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt zu einer Störung der Holzfeuerungsanlage und so zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses geführt haben. Die kurz vor 22 Uhr hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Ohlsbach hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude konnte verhindert werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

