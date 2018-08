Ohlsbach – Unfallflucht mit gestohlenen Kennzeichen

Anzeige

Ohlsbach (ots) – Mit mehreren Strafanzeigen sieht sich seit Dienstagmorgen ein 20-Jähriger konfrontiert, nachdem er bei einer Unfallflucht in das Visier der Ermittler geriet. Gegen 11:50 Uhr verursachte der junge Mann mit seinem VW Polo einen Verkehrsunfall in der Dorfstraße und flüchtete im Anschluss. An dem Fahrzeug waren zu diesem Zeitpunkt zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht. Bei der Fahndung nach dem Flüchtigen konnte dieser in einem Gengenbacher Teilort angetroffen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Heranwachsende weder im Besitz eines Führerscheines, noch bezahlte er für sein Auto Steuern oder Versicherung. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er weitere Kennzeichen entwendet hatte. Seine Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich einbehalten. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen nun aufgenommen.

/rs

