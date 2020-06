Ohlsbach – Versuchter Betrug mit Gewinnversprechen

Anzeige

Ohlsbach (ots) – Am Donnerstagabend ist eine mutmaßliche Betrügerin in der Riesenwaldstraße aufgeschlagen und wollte mit einem angeblichen Gewinnversprechen einen dortigen Anwohner zu einer Bargeldauszahlung bewegen. Die Frau, welche als 28 bis 30 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben wurde, klingelte gegen 19:15 Uhr an der Haustür des Mannes und versprach ihm einen Geldgewinn im sechsstelligen Bereich. Hierfür verlangte sie jedoch vorab 3.000 Euro zur Abwicklung der Auszahlung. Das Geld würde sie dann am selben Abend noch in männlicher Begleitung vorbeibringen. Der Sohn des Mannes wurde jedoch noch rechtzeitig auf die Betrugsmasche aufmerksam und konnte seinen Vater vor dem Schwindel bewahren, sodass es zu keiner Geldübergabe kam.

