Ohne Führerschein Unfall verursacht

Niefern-Öschelbronn Enzkreis (ots) – Am Samstag, gegen 18.45 Uhr, fuhr eine 20jährige mit einem VW auf der Bundesstraße 10 von Niefern kommend, in Richtung Enzberg. Auf gerader Strecke kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte zunächst gegen eine Leitplanke und wurde von dieser abgewiesen. Anschließend kam ihr Fahrzeug ins Schleudern. Es schoss nach links, über die komplette Straße und geriet auf einen Grünstreifen, neben der Fahrbahn. Nach etwa 70 Metern kam das Fahrzeug an einem Hang zum Stehen. Die 20jährige Fahrerin und ihre 18jährige Beifahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 1500 Euro geschätzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 20jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen die 20jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

