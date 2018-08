Oppenau – An Kette verletzt

Anzeige

Oppenau (ots) – Weil sich ein 12 Jahre alter Junge am Dienstagabend im Vorderbühlweg beim Hantieren an einer Kette verletzte hat, rückten neben den Helfern des Rettungsdienstes auch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch aus. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Fest steht, dass das Kind gegen 21 Uhr in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht werden musste.

