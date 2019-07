Oppenau, B 28 – Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Anzeige

Oppenau (ots) – Nach einer Frontalkollision war die Ramsbacher Straße (B 28) am Dienstagnachmittag im Bereich der dortigen Tennisplätze zeitweise komplett blockiert. Nach bisherigen Feststellungen war ein 64 Jahre alter Subaru-Lenker gegen 13:45 Uhr aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem in Richtung Ramsbach fahrenden Audi einer 50-jährigen zusammengestoßen. Während der mutmaßliche Unfallverursacher schwerere Verletzungen davongetragen hat, dürfte die 50-Jährige mit leichteren Blessuren davongekommen sein. Beide mussten vom Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 14:30 Uhr konnte eine Fahrspur für den fließenden Verkehr freigegeben werden. Die beiden Autos dürften nicht mehr reparabel sein. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Oppenau unterstützten die Reinigungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

