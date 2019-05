Oppenau – Fahndung nach mutmaßlichen Ladendiebinnen, Zeugenhinweise erbeten

Anzeige

Oppenau (ots) – Eine Fahndung nach zwei mutmaßlichen Diebinnen hat am Donnerstagnachmittag nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, weshalb die Beamten des Polizeipostens Oppenau nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung hoffen. Zwei Frauen mit südländischem Aussehen im Alter zwischen 50 bis 60 Jahren sollen kurz vor 17 Uhr in einem Modegeschäft in der Straßburger Straße eine Hose im Wert von 90 Euro gestohlen haben und anschließend mit einem silbernen Kleinwagen mit französischer Zulassung geflüchtet sein. Möglicherweise haben die beiden Verdächtigen in einem unweit gelegenen Bekleidungsgeschäft einen weiteren Diebstahl begangen. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer: 07802 910883 zu melden.

