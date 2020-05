Oppenau – gestürzte Kradfahrerin

Anzeige

Oppenau (ots) – Am Freitag Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Allerheilgenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 59-jährige Kradfahrein fuhr mit ihrer Yamaha von Oppenau in Richtung Allerheiligen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sie alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

