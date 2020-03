Oppenau – Kassenautomat im Visier

Anzeige

Oppenau (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht auf Dienstag an dem Kassenautomaten einer Tankstelle in der Bahnhofstraße zu schaffen. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die ungebetenen Besucher mit Werkzeugen an dem Automaten hantiert und so offenbar versucht, an Bargeld zu gelangen. Das ist ihnen letztlich nicht gelungen. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

